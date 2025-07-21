 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Польше нашли крупнейшее в стране месторождение нефти и газа

Central European Petroleum нашла в Польше крупнейшее месторождение нефти и газа
Фото: F. Scholz / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: F. Scholz / imagebroker.com / Global Look Press

Канадская компания Central European Petroleum обнаружила новое месторождение нефти и природного газа неподалеку от города Свиноуйсьце в Польше, сообщает польское агентство печати со ссылкой на пресс-релиз компании.

Месторождение открыли в Балтийском море на скважине Wolin East 1, его площадь составляет более 2 тыс. м.

По оценкам компании CEP, в нем содержится 22 млн т сырой нефти, а также 5 млрд куб. м товарного газа. Общие запасы на участке составляют около 33 млрд т нефти и 27 млрд куб. м газа.

Как передает агентство, это крупнейшее в стране месторождение углеводородов, а также одно из крупнейших месторождений нефти в Европе за последнее десятилетие.

В Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа
Бизнес
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

«Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — приводит агентство слова генерального директора CEP Рольфа Скаара.

Central European Petroleum — канадская компания, занимающаяся поиском и добычей нефти в Германии и Польше.

Скважину Wolin East 1 пробурили в конце февраля 2025 года, концессия Wolin составляет 593 кв. км.

В 2020 году в Любушском воеводстве в Польше обнаружили залежи меди и серебра. Месторождения были открыты канадской компанией Copper Copper Corp. Общую стоимость находящихся там полезных ископаемых оценивают в $60 млрд.

  

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александра Озерова
Польша нефть месторождение
Материалы по теме
В Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа
Бизнес
У берегов Южной Кореи нашли крупное месторождение нефти
Экономика
В России открыли крупнейшее месторождение золота с 1991 года
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
В зоне боевых действий погиб общавшийся с Путиным учитель из Москвы Общество, 17:36
ЦБ незначительно повысил официальный курс доллара Инвестиции, 17:35
Четверо подсудимых по делу о «Крокусе» попросили прекратить преследование Политика, 17:31
Коган назвал причину отказа в переходе Жилиной в сборную Азербайджана Спорт, 17:30
Пожар в многоэтажке в Новороссийске. Видео Общество, 17:26
Цены на золото впервые за месяц поднялись выше $3400 за унцию Инвестиции, 17:24
Компания BP объявила о назначении нового председателя совета директоров Бизнес, 17:24
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
В Свердловский области признали фиктивным брак россиянки и азербайджанца Общество, 17:22
Дуров назвал способ борьбы с шантажом из-за подарков вTelegram Технологии и медиа, 17:21
РЖД сообщили о ходе восстановления графика поездов после атаки дрона Политика, 17:20
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
С начала года путем «умного» сноса в Москве демонтировали 140 домов Город, 17:17
Польша подготовит 40-страничную инструкцию для жителей на случай войны Политика, 17:13
Медиакомпания Трампа купила биткоинов на $2 млрд. Какие у нее планы Крипто, 17:02