В Польше нашли крупнейшее в стране месторождение нефти и газа
Канадская компания Central European Petroleum обнаружила новое месторождение нефти и природного газа неподалеку от города Свиноуйсьце в Польше, сообщает польское агентство печати со ссылкой на пресс-релиз компании.
Месторождение открыли в Балтийском море на скважине Wolin East 1, его площадь составляет более 2 тыс. м.
По оценкам компании CEP, в нем содержится 22 млн т сырой нефти, а также 5 млрд куб. м товарного газа. Общие запасы на участке составляют около 33 млрд т нефти и 27 млрд куб. м газа.
Как передает агентство, это крупнейшее в стране месторождение углеводородов, а также одно из крупнейших месторождений нефти в Европе за последнее десятилетие.
«Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — приводит агентство слова генерального директора CEP Рольфа Скаара.
Central European Petroleum — канадская компания, занимающаяся поиском и добычей нефти в Германии и Польше.
Скважину Wolin East 1 пробурили в конце февраля 2025 года, концессия Wolin составляет 593 кв. км.
В 2020 году в Любушском воеводстве в Польше обнаружили залежи меди и серебра. Месторождения были открыты канадской компанией Copper Copper Corp. Общую стоимость находящихся там полезных ископаемых оценивают в $60 млрд.
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