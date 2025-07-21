Central European Petroleum нашла в Польше крупнейшее месторождение нефти и газа

В Польше нашли крупнейшее в стране месторождение нефти и газа

Фото: F. Scholz / imagebroker.com / Global Look Press

Канадская компания Central European Petroleum обнаружила новое месторождение нефти и природного газа неподалеку от города Свиноуйсьце в Польше, сообщает польское агентство печати со ссылкой на пресс-релиз компании.

Месторождение открыли в Балтийском море на скважине Wolin East 1, его площадь составляет более 2 тыс. м.

По оценкам компании CEP, в нем содержится 22 млн т сырой нефти, а также 5 млрд куб. м товарного газа. Общие запасы на участке составляют около 33 млрд т нефти и 27 млрд куб. м газа.

Как передает агентство, это крупнейшее в стране месторождение углеводородов, а также одно из крупнейших месторождений нефти в Европе за последнее десятилетие.

«Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора», — приводит агентство слова генерального директора CEP Рольфа Скаара.

Central European Petroleum — канадская компания, занимающаяся поиском и добычей нефти в Германии и Польше.

Скважину Wolin East 1 пробурили в конце февраля 2025 года, концессия Wolin составляет 593 кв. км.

В 2020 году в Любушском воеводстве в Польше обнаружили залежи меди и серебра. Месторождения были открыты канадской компанией Copper Copper Corp. Общую стоимость находящихся там полезных ископаемых оценивают в $60 млрд.