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Общество ,  
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Российский турист умер на курорте в Турции

Россиянин Сергей Перепелица умер на курорте Аланья в Турции, об этом сообщают местное издание Gerçek Alanya и газета Sabah.

55-летний Перепелица почувствовал себя нехорошо, когда загорал на шезлонге у моря. Прибывшая бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Тело мужчины отправили в морг Института судебной медицины Анталии на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Тело упавшей в переход в Грузии российской туристки вернут на родину
Общество
Фото:Арина Глазунова / VK

Ранее в октябре российская туристка упала в подземный переход на площади Республики в Тбилиси 29 сентября и получила тяжелую черепную травму. Молодую женщину доставили в больницу, но она не выжила.

Родные погибшей в Грузии россиянки обратились в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии за помощью с вывозом тела девушки на родину.

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Турция турист курорт Аланья
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