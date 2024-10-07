Российский турист умер на курорте в Турции
Россиянин Сергей Перепелица умер на курорте Аланья в Турции, об этом сообщают местное издание Gerçek Alanya и газета Sabah.
55-летний Перепелица почувствовал себя нехорошо, когда загорал на шезлонге у моря. Прибывшая бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.
Тело мужчины отправили в морг Института судебной медицины Анталии на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
Ранее в октябре российская туристка упала в подземный переход на площади Республики в Тбилиси 29 сентября и получила тяжелую черепную травму. Молодую женщину доставили в больницу, но она не выжила.
Родные погибшей в Грузии россиянки обратились в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии за помощью с вывозом тела девушки на родину.
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