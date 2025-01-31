В Британии отменили право осваивать крупнейшее месторождение нефти и газа
Сессионный суд Шотландии признал недействительными лицензии прошлого правительства Великобритании на освоение крупнейшего в стране неразработанного месторождения нефти и газа Rosebank и газового месторождения Jackdaw в Северном море. Об этом сообщает «Би-би-си».
Три жалобы на выданные лицензии в суд подали активисты движения Greenpeace (признано в России нежелательной организацией) и ассоциации Uplift.
Суд постановил, что лицензии на разработку двух новых месторождений нефти и газа в Шотландии были выданы незаконно, и их владельцы должны запросить новые разрешения у правительства Великобритании, прежде чем начинать добычу.
Судья Эндрю Стюарт указал, что потребуется более детальная оценка воздействия разработки месторождений на окружающую среду с учетом косвенных выбросов, например, негативного воздействия, которое оказывает на климат сжигание любого ископаемого топлива.
Работа на обоих месторождениях может продолжаться, пока информация уточняется, однако добыча нефти и газа там будет невозможна до получения новых разрешений.
Разрешение на разработку месторождения Jackdaw было выдано нефтяной компании Shell правительством консерваторов в 2022 году. В 2023 году энергокомпании Equinor и Ithaca получили согласие на освоение Rosebank в рамках совместного предприятия.
По разным оценкам, с Rosebank может быть добыто от 300 до 500 млн барр. нефти. Эксплуатацию планировалось начать в 2026-2027 годах, а Jackdaw — в 2026 году, отмечает «Би-би-си».
При выдаче первых лицензий оценивалось воздействие на окружающую среду прямых и косвенных выбросов от реализации самих проектов, то есть выбросов, образующихся в процессе добычи нефти и газа. Однако влияние парниковых газов, которые будут выделяться при сжигании топлива конечными потребителями, учтено не было.
Правительство лейбористов, пришедшее к власти в Великобритании летом 2024 года, установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа в Северном море, однако речь не идет об отзыве уже выданных лицензий.
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