В Псковской области в квартире взорвался газ

Фото: MV_007_Pskov / Telegram

В городе Великие Луки в одной из квартир произошел взрыв, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в жилом доме на площади Юбилейная.



«Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — написал глава региона.

Всего пострадали четыре человека, одного из них врачи госпитализировали.

Возникший пожар прибывшие спасатели локализовали.

В июле взрыв газа произошел в жилом двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском. В результате один человек погиб, еще пострадала женщина.

Возгорания после взрыва не последовало, однако конструкции здания обрушились.

Следователи возбудили уголовное дело после происшествия. В ведомстве классифицировали произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ст. 238 Уголовного кодекса. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.