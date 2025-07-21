В Псковской области в квартире взорвался газ
В городе Великие Луки в одной из квартир произошел взрыв, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел в жилом доме на площади Юбилейная.
«Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — написал глава региона.
Всего пострадали четыре человека, одного из них врачи госпитализировали.
Возникший пожар прибывшие спасатели локализовали.
В июле взрыв газа произошел в жилом двухэтажном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском. В результате один человек погиб, еще пострадала женщина.
Возгорания после взрыва не последовало, однако конструкции здания обрушились.
Следователи возбудили уголовное дело после происшествия. В ведомстве классифицировали произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ст. 238 Уголовного кодекса. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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