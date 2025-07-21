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В аэропорту Еревана умер турист из России

Аэропорт &laquo;Звартноц&raquo;
Аэропорт «Звартноц» (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

В аэропорту Звартноц в Ереване умер турист из России, передает армянский портал Shamshyan.

В 12:50 в местное МВД поступило сообщение об ухудшении самочувствия гражданина, находившегося в зоне ожидания взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть мужчины. Судебно-медицинская экспертиза следов насилия не обнаружила.

По данным Shamshyan, погибший является гражданином России и прибыл в Армению с женой в качестве туриста, его личность устанавливают.

В больнице Антальи умер турист из России
Общество
Фото:Filmbildfabrik / Shutterstock

В 2024 году в Турции умер турист из России.

55-летний Сергей Перепелица почувствовал себя плохо, когда загорал на шезлонге у моря. Прибывшая бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.

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Теги
Александра Озерова
Армения аэропорты смерть турист российский турист
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