В больнице Антальи умер турист из России

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Российский турист умер в больнице на турецком курорте Аланья в провинции Анталья, сообщает газета Sabah.

По ее информации, 62-летнему Валдасу Лабанаускасу стало плохо в номере. Его жена обратилась за медицинской помощью. Туриста госпитализировали, но спасти мужчину не удалось.

Тело доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Полиция проводит расследование.

В октябре 2023 года пять туристов из России пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Анталье. По данным NNC Haber, инцидент произошел на трассе Манавгат — Аланья. Помимо туристов, пострадали также двое водителей столкнувшихся транспортных средств.