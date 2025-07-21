Песков: в Кремле неизвестно, что Дональд Трамп тоже собирается с визитом в Китай

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае

Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президент Владимир Путин запланировал поездку в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, однако Белый дом не давай официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа посетить это мероприятие.

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности проведения в Китае трехсторонней встречи с участием Си Дзиньпина, Путина и Трампа.

«Наш президент готовится к этой поездке. Она есть в графике. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда собирается», — сказал Песков корреспонденту РБК.

Путин подтвердил свой визит в Китай во время пресс-конференции 11 мая 2025 года в Большом Кремлевском дворце. «В сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией», — сказал он тогда.

Газета The Times 18 июля сообщила, что лидеры России, США и Китая могут встретиться в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

При этом издание допустило, что Трамп может отказаться от поездки. «Я думаю, шансы невелики», — рассказал изданию аналитик по китайской политике из Тайваня Вэнь-Ти Сун.

«Китай может пригласить Трампа, но Трамп вряд ли согласится», — рассказал он. Он добавил, что Трамп, вероятнее, захочет встретиться с ними на территории США, потому что не хочет «быть одним из трех друзей на вечеринке».