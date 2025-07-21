Защита сообщила дату рассмотрения жалоб на приговор Беркович и Петрийчук
В августе 2025 года Верховный Суд России рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса), сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
«Верховный Суд рассмотрит кассационные жалобы по делу Беркович Е.Б. и Петрийчук С.А. 19 августа 2025 в 9:30» — написал он в своем телеграм-канале.
Причиной возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама.
2-й Западный военный суд 8 июля 2024 года назначил Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии — ровно столько запрашивало гособвинение. Также им запретили три года администрировать интернет-ресурсы. Вину подсудимые не признали.
25 декабря того же года апелляционный военный суд смягчил приговор фигурантам «театрального дела», но не отменил его. В апелляции Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и десять месяцев. Их адвокаты объявили, что обжалуют определение апелляционной инстанции.
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