 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Театральное дело ,  
0 

Защита Беркович и Петрийчук обжалует определение апелляционной инстанции

Сюжет
Театральное дело
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо)
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук сообщили РБК, что обжалуют определение Апелляционного военного суда, вынесенное 25 декабря. Коллегия из трех судей смягчила приговор фигурантам «театрального дела», но не отменила его, о чем просили Беркович, Петрийчук и их адвокаты.

Адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская сообщила журналистам, что надеется на оправдание подзащитной. Хотя, заметила она, «небольшое смягчение лучше, чем ничего». Еще один адвокат Беркович Елена Орешникова добавила, что обжаловать определение будут в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда.

Евгения Беркович — РБК: «Я не жалею, что поставила «Финиста»
Политика
Евгения Беркович

Адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин также планирует обжаловать определение апелляционной инстанции и надеется на оправдание подзащитной.

Апелляционный военный суд 25 декабря изменил приговор авторам награжденного «Золотой маской» спектакля «Финист — Ясный Сокол». Режиссеру Беркович в апелляции назначили пять лет и семь месяцев колонии, сценаристу Петрийчук — пять лет и десять месяцев. В июле судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил обеих к шести годам колонии.

Обвинение заявляло, что Петрийчук написала пьесу с признаками оправдания терроризма, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама», а Беркович прочитала ее и у нее тоже возник преступный умысел на «публичные заявления о признании идеологии терроризма правильной».

Беркович и Петрийчук в ходе суда настаивали на своей невиновности. «Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, ни каких-то других. Я испытываю уважение к религии ислам, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», — говорила Беркович. Петрийчук обращала внимание, что целью пьесы «Финист — Ясный Сокол» было предупредить ситуации, описанные в ней, а не оправдать террористическую организацию.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук театр приговор суд Верховный суд
Материалы по теме
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук
Политика
Евгения Беркович — РБК: «Я не жалею, что поставила «Финиста»
Политика
Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
В Белгородской области под удары дронов попали четыре автомобиляПолитика, 16:51
МИД направил дипломатов для поддержки выживших в Актау россиянОбщество, 16:42
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 16:42
Памфилова предупредила коллег об украинских петардах со взрывчаткойОбщество, 16:37
Сбежавших в Нижнем Тагиле осужденных задержалиОбщество, 16:36
Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристовСпорт, 16:36
Telegraph узнала об изоляции Асмы Асад из-за лейкемииПолитика, 16:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мосбиржа 27 января запустит утреннюю сессию на фондовом и срочном рынкахИнвестиции, 16:28
Лавров увидел в словах Зеленского о трех буквах смысл саммита по УкраинеПолитика, 16:22
Женщины в промышленности: почему реальные истории работают лучше рекламыТренды, 16:19
Энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строяТехнологии и медиа, 16:18
Лавров заявил, что США приветствовали назначение нового посла РоссииПолитика, 16:17
Как девелопер Forma превращает «Южный порт» в новую точку притяженияСтиль, 16:14
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 16:14