Защита Беркович и Петрийчук обжалует определение апелляционной инстанции

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук сообщили РБК, что обжалуют определение Апелляционного военного суда, вынесенное 25 декабря. Коллегия из трех судей смягчила приговор фигурантам «театрального дела», но не отменила его, о чем просили Беркович, Петрийчук и их адвокаты.

Адвокат Евгении Беркович Ксения Карпинская сообщила журналистам, что надеется на оправдание подзащитной. Хотя, заметила она, «небольшое смягчение лучше, чем ничего». Еще один адвокат Беркович Елена Орешникова добавила, что обжаловать определение будут в Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда.

Адвокат Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин также планирует обжаловать определение апелляционной инстанции и надеется на оправдание подзащитной.

Апелляционный военный суд 25 декабря изменил приговор авторам награжденного «Золотой маской» спектакля «Финист — Ясный Сокол». Режиссеру Беркович в апелляции назначили пять лет и семь месяцев колонии, сценаристу Петрийчук — пять лет и десять месяцев. В июле судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил обеих к шести годам колонии.

Обвинение заявляло, что Петрийчук написала пьесу с признаками оправдания терроризма, «разделяя крайне агрессивные идеологии ислама», а Беркович прочитала ее и у нее тоже возник преступный умысел на «публичные заявления о признании идеологии терроризма правильной».

Беркович и Петрийчук в ходе суда настаивали на своей невиновности. «Я никогда не разделяла никаких форм ислама: ни радикальных, ни каких-то других. Я испытываю уважение к религии ислам, к террористам я не испытываю ничего, кроме осуждения и отвращения», — говорила Беркович. Петрийчук обращала внимание, что целью пьесы «Финист — Ясный Сокол» было предупредить ситуации, описанные в ней, а не оправдать террористическую организацию.