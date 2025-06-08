Режиссеру Беркович запретили ставить спектакли в колонии

Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Руководство исправительной колонии (ИК) в Костромской области запретило театральному режиссеру Евгении Беркович, отбывающей наказание по делу об оправдании терроризма, участие в любой художественной деятельности, включая постановку спектаклей. Об этом сообщили близкие режиссера в телеграм-канале «Берконовости».

По их информации, Беркович «на официальном уровне окончательно запретили» режиссировать, помогать в постановках и иным образом участвовать в творческой работе.

«Поэтому просит не спрашивать ее в письмах, что она там ставит. Ничего. Только пошивочно-раскроечный цех», — говорится в сообщении.

Беркович приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Сценарист пьесы «Финист — ясный сокол» Светлана Петрийчук получила срок пять лет и десять месяцев. Ранее суд назначил обеим шесть лет заключения — ровно столько запрашивало гособвинение. Позже сроки были скорректированы.

Пьеса «Финист — ясный сокол» была написана в 2019 году. Ее главная героиня, девушка по имени Марьюшка, влюбляется в мужчину, с которым познакомилась в интернете, и собирается переехать к нему в Сирию. По сюжету выясняется, что он связан с террористической деятельностью, и героиню приговаривают к семи годам колонии.

Авторы постановки настаивали, что цель произведения — предостеречь от подобных ситуаций, а не оправдывать экстремизм.

После вынесения приговора Беркович в интервью РБК заявила, что не сожалеет о постановке. Петрийчук в своем последнем слове охарактеризовала происходящее как «величайший абсурд» и подчеркнула, что чувствует себя жертвой недоразумения как в жизни, так и в искусстве.