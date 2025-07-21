В Омске несовершеннолетняя убила в хостеле своего новорожденного мальчика
В гостинице на улице 5-я Путевая в Омске горничная обнаружила тело новорожденного, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В гостинице 18 июля при уборке номера сотрудница и нашла труп ребенка. Осмотрев место происшествия и проведя следственные действия, удалось установить подозреваемую. Ее задержали дома в пригороде Омска.
Следствие считает, что несовершеннолетняя убила своего новорожденного ребенка, после чего скрылась. Прокуратура Омска уточнила, что обвиняемой 16 лет. По информации этого ведомства, она родила в хостеле здорового мальчика, но, не желая его воспитывать, задушила и «положила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной комнате».
Подозреваемой предъявили обвинение по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка — ст. 106 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Вину в совершении преступления девушка признала. Сотрудники выясняют все обстоятельства преступления.
В июне в Свердловской области мать месячной девочки из-за плача дочери убила ту, с силой бросив ребенка на диван. После случившегося женщина покинула квартиру. Ее задержали уже на автовокзале в другом районе.
Против матери погибшей возбудили дело по статье об убийстве малолетнего — п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.
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