В Омске несовершеннолетняя убила в хостеле своего новорожденного мальчика

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В гостинице на улице 5-я Путевая в Омске горничная обнаружила тело новорожденного, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



В гостинице 18 июля при уборке номера сотрудница и нашла труп ребенка. Осмотрев место происшествия и проведя следственные действия, удалось установить подозреваемую. Ее задержали дома в пригороде Омска.

Следствие считает, что несовершеннолетняя убила своего новорожденного ребенка, после чего скрылась. Прокуратура Омска уточнила, что обвиняемой 16 лет. По информации этого ведомства, она родила в хостеле здорового мальчика, но, не желая его воспитывать, задушила и «положила в пакет, оставив в мусорном ведре в ванной комнате».



Подозреваемой предъявили обвинение по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка — ст. 106 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Вину в совершении преступления девушка признала. Сотрудники выясняют все обстоятельства преступления.

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