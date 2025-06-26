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В Свердловской области задержали женщину за убийство грудной дочери

На Урале расследуют убийство новорожденной девочки в военном городке
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области расследуют убийство месячной девочки, тело которой нашли в одной из квартир в Камышловском районе. В преступлении подозревается мать ребенка, она задержана, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Там отметили, что возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).

«По версии следствия, днем 25 июня мать малолетней, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

После случившегося женщина покинула квартиру. Ее задержали уже на автовокзале в другом районе.

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Фото:Li Jing / XinHua / Global Look Press

Перед отъездом женщина направила смс мужу. «Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти», — рассказал РБК начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ближайшее время задержанную допросят в качестве подозреваемой. Следствие будет решать вопрос о предъявлении ей обвинения и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СКР.

Издание Е1.ru пишет, что убийство произошло на территории Еланского военного городка в Камышловском районе.

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