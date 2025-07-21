Экспорт российской пшеницы в Китай за полгода упал более чем в 15 раз

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Экспорт российской пшеницы в Китай в первом полугодии 2025 года сократился более чем в 15 раз, до $2,5 млн против $38,9 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР. В июне поставки отсутствовали, тогда как годом ранее составляли $6,4 млн.

Россия заняла четвертое место среди поставщиков пшеницы в КНР, уступив Канаде ($361,3 млн), Австралии ($190,2 млн) и Казахстану ($5,8 млн).

Экспорт ячменя из России в Китай также сократился — до $42,2 млн за первое полугодие 2025 года против $100,1 млн годом ранее. В июне отгрузки составили $743,6 тыс. против $10,6 млн в июне 2024 года. Россия заняла четвертое место среди поставщиков после Австралии, Канады и Аргентины.

При этом объем экспорта российской кукурузы в Китай за шесть месяцев вырос до $49,4 млн с $19,9 млн годом ранее. В июне он составил $19,7 млн против $3,4 млн в июне 2024 года. Россия стала третьим поставщиком по объему после Бразилии ($67,6 млн) и Украины ($60,4 млн).

В декабре 2024 года агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщило, что в ноябре экспорт из Китая в Россию в юаневом выражении снизился на 10,5% по сравнению с прошлым годом после роста на 24% в октябре.В январе 2025 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,9% в долларовом выражении и достиг $244,8 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю отношений двух стран.

Экспорт из Китая в Россию увеличился на 4,1%, достигнув $115,5 млрд, тогда как импорт из России остался на уровне $129,3 млрд. Доля экспорта в Россию составила 5% от общего экспорта Китая.