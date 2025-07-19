Китай начал строительство ГЭС на юго-востоке Тибета

Церемония закладки фундамента гидроэлектростанции в городе Ньинчи, Китай (Фото: Liu Bin / XinHua / Global Look Press)

Китай приступил к строительству гидроэлектростанции в нижнем течении реки Ярлунг-Цанпо на юго-востоке Тибета. Соответствующее поручение дал премьер Госсовета КНР Ли Цян, который присутствовал на церемонии закладки фундамента гидроэлектростанции, сообщает агентство «Синьхуа».

Общий объем инвестиций в строительство мегаплотины составит около 1,2 трлн юаней ($167 млрд).

Одновременно с началом строительства было объявлено о создании компании China Yajiang Group, которая будет курировать проект. По информации агентства, вырабатываемая ГЭС электроэнергия будет в основном экспортироваться за пределы Тибета, а также использоваться для удовлетворения местных потребностей.

Как пишет Bloomberg , проект может стать источником напряженности в отношениях между Китаем и Индией, поскольку река Ярлунг-Цанпо протекает через спорный район Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии. Пекин заявил, что никакого негативного воздействия на районы, расположенные ниже по течению, не будет.

Кроме того, экологи Китая давно выражают обеспокоенность необратимыми последствиями строительства плотины в этом регионе. В районе расположены национальный природный заповедник и один из самых богатых по биоразнообразию районов страны, отмечает издание.