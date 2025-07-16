При разборе завалов после взрыва газа в Красном Яре нашли тело погибшего

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В Новосибирской области спасатели МЧС извлекли из-под завалов тело мужчины после взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме в поселке Красный Яр, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Возгорания после взрыва не последовало, однако конструкции здания обрушились. Также в МЧС в 9:22 мск сообщили об одной пострадавшей женщине — ее осматривают врачи. Тогда же в ведомстве заявили, что под завалами могут находиться еще два человека. Сообщение об извлеченном теле мужчины опубликовали почти три часа спустя — в 12:31 мск.



Для ликвидации последствий на месте задействованы 86 специалистов, включая сотрудников МЧС и Сибирского спасательного центра, а также до 27 единиц техники. В том числе используются автокраны для подъема тяжелых бетонных плит.

Дом был газифицирован, подача газа временно прекращена. На базе местного дома культуры развернули пункт временного размещения для эвакуированных жильцов, с ними и их родственниками работают психологи МЧС России.

Как сообщает «РБК Новосибирск», следователи уже возбудили уголовное дело после взрыва. В ведомстве классифицировали произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ст. 238 Уголовного кодекса. В зависимости от ее части, статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее, 7 июля, газ взорвался в доме в Ершове Саратовской области. Тогда повреждения получили несущие стены и перекрытия в квартирах. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.