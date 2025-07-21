ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии за шпионаж. Видео

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала кадры задержания в Рязани уроженца Молдавии, которого подозревают в передаче данных о российской армии и предприятии ВПК, сообщил ЦОС ФСБ.

«Действуя по указанию куратора, [подозреваемый] осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области», — пояснило ведомство.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пообещало мужчине помощь с выездом из России во Францию и вступлением в запрещенное в России «украинское вооруженное формирование». Последнее участвует в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, уточнили в ФСБ.

Против мужчины завели уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена в форме шпионажа. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчину арестовали.