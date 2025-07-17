ФСБ опубликовала показания планировавшего взрыв в Воронежской области

Video

ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в подготовке диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Воронежской области, а также передаче данных о размещенных в регионе средствах ПВО.

На ролике мужчина говорит, что связался с украинской разведкой в ноябре 2024 года. Тогда же ему предложили за денежное вознаграждение собирать информацию о расположении российских военных объектов. В марте 2025 года, по словам фигуранта, куратор поручил ему совершить диверсию на объекте критической инфраструктуры, передав координаты тайника, где лежало взрывное устройство.

Свои действия мужчина объяснил «негативным отношением к специальной военной операции». «Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь», — заключил он.