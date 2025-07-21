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ФСБ задержала молдаванина за передачу данных об армии и предприятии ОПК

ФСБ задержала в Рязани молдаванина за передачу данных об армии и предприятии ОПК
Мужчину, уроженца Молдавии, заподозрили в передаче украинской разведке данных об одном из подразделений российской армии, а также о предприятии ОПК в Рязанской области. Ему вменили государственную измену. Подозреваемый арестован
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Силовики задержали в Рязани уроженца Молдавии, подозреваемого в передаче украинской разведке данных об одном из подразделений Вооруженных сил России, а также о предприятии ОПК в регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Рязани задержан гражданин Российской Федерации, 2001 года рождения, уроженец Республики Молдова, причастный к разведывательной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сказано в сообщении ведомства.

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Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По данным спецслужбы, подозреваемый в 2024 году сам связался через Telegram с представителем украинской спецслужбы, с которым впоследствии поддерживал контакт.

«Действуя по указанию куратора, осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Рязанской области», — пояснили в ФСБ.

Взамен, по информации ведомства, Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало мужчине помощь с выездом из России во Францию и вступлением в запрещенное в России «украинское вооруженное формирование». Последнее участвует в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, отметили в ФСБ.

Против мужчины завели уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена в форме шпионажа). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый уже арестован.

Ранее, 17 июля, ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, собиравшего данные о базе Балтийского флота и частях Ленинградского военного округа с целью подрыва обороноспособности России. Следствие установило, что мужчина по собственной инициативе вышел на связь с украинскими спецслужбами и выполнял их поручения. Ему вменили ч. 3 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ Военная операция на Украине
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