«Ростех» рассказал о возможностях комплекса «Пенициллин» на спецоперации

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» (Фото: Ростех)

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин», разработанный холдингом «Росэл» корпорации «Ростех», используется для контрбатарейной борьбы в зоне военной операции. Как сообщили в корпорации, система позволяет за секунды определить позиции противника и передать координаты российской артиллерии для ответного огня.

По словам представителей «Ростеха», «Пенициллин» фиксирует сейсмические, тепловые и визуальные сигналы от выстрелов и разрывов, автоматически обрабатывает данные и выдает координаты вражеских огневых точек — от минометов до тяжелых гаубиц.

«Дальность обнаружения при этом впечатляет. В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ», — заявили в «Ростехе».

Комплекс работает в пассивном режиме без излучения, что делает его недоступным для радиопеленгования и средств радиоэлектронной борьбы. Он способен функционировать круглосуточно при температурах от -40 до +60 °C и требует минимального времени для развертывания «такой сложной системы».

В мае в «Ростехе» рассказали о боевых преимуществах ракеты «Булат». Так, новая управляемая ракета 9М134 «Булат» за счет сниженной массы позволяет расчету противотанкового ракетного комплекса увеличить боекомплект в четыре раза.

Впервые «Булат» представили на форуме «Армия-2024». Снаряд предназначен для поражения среднебронированных целей. По данным «Ростеха», ракета может пробивать броню до 250 мм за динамической защитой.