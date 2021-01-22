Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии

Первая партия артиллерийского комплекса разведки поступила в армию в декабре 2020 года. «Пенициллин» работает на новом принципе поиска тепловых и звуковых сигнатур цели, благодаря чему его сложно обнаружить

Фото: Ростех

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (разработчик комплекса, входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев, передает «РИА Новости».

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил Михеев.

Комплекс предназначен для поиска позиций вражеских реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигнатуры и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту.

По информации «Веги», комплекс получает координаты одиночной цели, которая ведет огонь, в течение пяти секунд. «Пенициллин» эффективен как в дневное, так и в ночное время в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.