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Технологии и медиа ,  
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Новейший разведкомплекс «Пенициллин» поступил на вооружение армии

Первая партия артиллерийского комплекса разведки поступила в армию в декабре 2020 года. «Пенициллин» работает на новом принципе поиска тепловых и звуковых сигнатур цели, благодаря чему его сложно обнаружить
Фото: Ростех
Фото: Ростех

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (разработчик комплекса, входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев, передает «РИА Новости».

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил Михеев.

Комплекс предназначен для поиска позиций вражеских реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигнатуры и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту.

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По информации «Веги», комплекс получает координаты одиночной цели, которая ведет огонь, в течение пяти секунд. «Пенициллин» эффективен как в дневное, так и в ночное время в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.

Испытания комплекса завершились в конце 2018 года. В «Росэлектронике» тогда сообщали, что поставки первых двух образцов «Пенициллина» для армии запланированы на 2020 год.

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Кроме функций артразведки, «Пенициллин» обеспечивает радиосвязь автоматизированных систем управления с внешними абонентами на расстоянии до 40 км.

Американский журнал The National Interest в конце 2018 года отмечал отличие российского комплекса от конкурентов. По информации издания, «Пенициллин» работает на новом принципе температурного и звукового поиска. Его трудно обнаружить, поскольку для поиска целей он не использует радиолокационное излучение.

Автор
Михаил Котляр
армия Россия артиллерия разведка
Материалы по теме
«Ростех» заявил о завершении испытаний системы артразведки «Пенициллин»
Технологии и медиа
National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России
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