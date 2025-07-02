«Ростех» запустил завод по производству патронов в Венесуэле

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Компания «Рособоронэкспорт» госкорпорации «Ростех» завершила строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова в Венесуэле, сообщила пресс-служба корпорации.

Предприятие будет выпускать до 70 млн патронов в год и обеспечивать Венесуэлу боеприпасами собственного производства, отметили в «Ростехе».

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко рассказал, что первая очередь завода оснащена современным оборудованием, а в скором времени начнут работу и другие корпуса.

«Первая очередь завода по производству патронов для автоматов Калашникова в Венесуэле оснащена четырьмя современными линиями. Две предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две — для патронов с трассирующей пулей и холостых. В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы», — сказал он.

В сообщении «Ростеха» отмечается, что каждая производственная линия способна выпускать десятки тысяч патронов за одну рабочую смену. Инфраструктура предприятия включает специализированный корпус для уничтожения отходов производства, промежуточные склады для хранения компонентов боеприпасов, а также уникальный испытательный тир для тестирования патронов с трассирующей пулей.

Технологические линии были разработаны и смонтированы Конструкторским бюро автоматических линий имени Л.Н. Кошкина, которое также выполнило все пуско-наладочные работы.

Пуск четырех линий сборки патронов прошел в присутствии заместителя министра обороны Венесуэлы Генри Родригеса и министра промышленности и национального производства Алекса Сааба. Также был подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди патронного завода.