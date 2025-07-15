Тишковец: за 12 часов в Подмосковье выпало более 80% месячной нормы осадков

За 12 часов в Подмосковье выпало более 80% месячной нормы осадков

Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / РБК

В Подмосковье за 12 часов во вторник, 15 июля, выпало до 83% от нормы осадков за весь месяц, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве дождь также оказался рекордным для этой даты.

По данным главной метеостанции на ВДНХ, в столице за день выпало 27 мм осадков, что составляет 32% от июльской нормы. На других метеостанциях Москвы зафиксировано: 19 мм на Балчуге и 5 мм в Тушино. Таким образом, был побит суточный рекорд для 15 июля — ранее максимум составлял 20 мм и был установлен в 2004 году.

«Почти три ведра воды на метр квадратный», — отметил Тишковец, говоря об интенсивности осадков в столице.

В Подмосковье самые обильные осадки прошли в Электростали — 66 мм, в Можайске — 55 мм, в Сергиевом Посаде — 32 мм, в Дмитрове — 30 мм, в Железнодорожном — 42 мм.

По словам синоптика, абсолютный рекорд для всего июля в Москве принадлежит 1981 году, когда за сутки выпало 62 мм дождя.

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Во вторник, 15 июля, на столицу обрушился сильный дождь с грозой, вызвавший затруднения в движении наземного транспорта и изменения некоторых маршрутов. В результате сильного подтопления проезжей части было полностью перекрыто движение на Дмитровском шоссе в районе дома 62.

Ранее, 14 июля, в Москве и Подмосковье также прошел сильный ливень, нарушивший движение транспорта в нескольких районах столицы.