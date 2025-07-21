Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу
Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) ввел ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 2:10 мск.
Ранее ограничительные меры ввели также в московских аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово. В первой воздушной гавани полеты с 0:45 мск осуществляется с согласования соответствующих органов, два других аэропорта с 1:16 мск приостановили полеты полностью.
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