Аэропорт в Нижнем Новгороде временно приостановил работу

Аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) ввел ограничения на полеты, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале в 2:10 мск.

Ранее ограничительные меры ввели также в московских аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово. В первой воздушной гавани полеты с 0:45 мск осуществляется с согласования соответствующих органов, два других аэропорта с 1:16 мск приостановили полеты полностью.