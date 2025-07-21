На подлете к Москве сбили еще один беспилотник
Средства ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале в 2:35 мск.
С начала суток 21 июля Собянин рассказал в общей сложности о восьми сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. О последних двух он написал в 2:22 мск. Аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово на этом фоне приостановили прием и отправку рейсов.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов