На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву. О предыдущем Собянин сообщил в 2:22 мск

Средства ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале в 2:35 мск.

С начала суток 21 июля Собянин рассказал в общей сложности о восьми сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. О последних двух он написал в 2:22 мск. Аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово на этом фоне приостановили прием и отправку рейсов.