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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

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Атаки беспилотников на Москву
Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву. О предыдущем Собянин сообщил в 2:22 мск

Средства ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем телеграм-канале в 2:35 мск.

Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло семи
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С начала суток 21 июля Собянин рассказал в общей сложности о восьми сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. О последних двух он написал в 2:22 мск. Аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово на этом фоне приостановили прием и отправку рейсов.

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Полина Харчевникова
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политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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