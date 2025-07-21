Число сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток достигло семи

Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву, заявил Собянин. О предыдущем уничтоженном дроне он сообщил менее чем за полчаса до этого. Шереметьево и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву, заявил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

С начала суток 21 июля Собянин рассказал в общей сложности о семи сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. Аэропорты Шереметьево и Жуковский на этом фоне приостановили прием и отправку рейсов.

За прошедшие сутки Собянин сообщил о 31 сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы.