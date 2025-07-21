Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Московский аэропорт Шереметьево сняло ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Ограничения действовали на протяжении часа — с 23:05 мск до 0:06 мск. Ранее ограничения на полеты в Шереметьево, а также во Внуково и Домодедово вводили около 16:00 мск. В Шереметьево меры сняли в 17:17 мск.