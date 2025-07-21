 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Московский аэропорт Шереметьево сняло ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты
Политика

Ограничения действовали на протяжении часа — с 23:05 мск до 0:06 мск. Ранее ограничения на полеты в Шереметьево, а также во Внуково и Домодедово вводили около 16:00 мск. В Шереметьево меры сняли в 17:17 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Шереметьево аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты
Политика
В трех московских аэропортах временно ограничили полеты
Политика
Аэропорт Домодедово возобновил работу спустя шесть часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Аэропорт Жуковский приостановил работу Политика, 00:37
Аэропорт Шереметьево возобновил работу Политика, 00:15
Предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе» пройдут 21 июля Общество, 00:12
В июле и до конца года. Консенсус-прогноз РБК по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:10
Глава НПС назвал «золотую середину» первой в России ВСМ Москва-Петербург Бизнес, 00:07
В Кабуле задержали десятки женщин за нарушение дресс-кода Общество, 00:06
Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки превысило 30 Политика, 20 июл, 23:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией Политика, 20 июл, 23:57
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 20 июл, 23:48
Экс-советник Пентагона заявила о «демографической ошибке» в оценке России Политика, 20 июл, 23:31
Ибрагимов предрек роспуск азербайджанской диаспоры Подмосковья Общество, 20 июл, 23:29
В Шереметьево снова ввели ограничения на полеты Политика, 20 июл, 23:09
МВД начало проверку после смертельного ДТП с экс-участником The Hatters Общество, 20 июл, 22:44
«Рубин» уверенно стартовал в новом сезоне РПЛ, обыграв «Ахмат» Спорт, 20 июл, 22:39