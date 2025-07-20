В РЖД сообщили о введении в график задержанных из-за атаки дронов поездов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Поезда, задержанные в связи с повреждением контактной сети на станции Лихая в Ростовской области, постепенно вводятся в график, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя организация РЖД).

Там уточнили, что в настоящий момент более 60 поездов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часа.

Кроме того, введены в график 10 пассажирских поездов, следующих из Москвы, Самары, Адлера, Кирова, Ижевска и Анапы. Еще более 60 поездов прибыли на станции назначения.

Утром 20 июля в РЖД сообщили, что с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 пассажирских поезда.

В ночь на 19 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Повреждение контактной сети на станции Лихая было вызвано падением фрагмента дрона ВСУ на перегоне Лихая — Замчалово. Из-за отключения электричества после атаки дронов было остановлено движение пассажирского поезда Адлер — Москва.