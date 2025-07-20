РЖД назначила «Сапсан» из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов

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Из-за отмены части авиарейсов с Московского вокзала Петербурга в Москву отправится дополнительный поезд «Сапсан», сообщили в аэропорту Пулково.

«В связи с отменой части рейсов в Москву, компанией ОАО «РЖД» назначен дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан», — говорится в сообщении.

Поезд № 755 отправится 21 июля в 06:40 мск.

Также добавлены вагоны ночным поездам Северо-Западного филиала ФПК (Федеральная пассажирская компания, дочерняя компания РЖД). Все билеты доступны для покупки.

Ранее в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Позже аэропорт Шереметьево возобновил работу , сообщение об этом появилось в 17:17 мск.

В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке дронов, на этом фоне все столичные аэропорты, включая Жуковский, ввели ограничения на полеты. В Шереметьево меры действовали более двух часов, за это время там задержали и отменили более 50 рейсов.

Утром также были сбиты пять дронов на подлете к столице, ограничения были введены во Внуково и Шереметьево. На фоне ограничений на запасные аэродромы ушли 78 рейсов, летевших в Шереметьево, 45 — во Внуково и восемь — в Домодедово, а также три направлявшихся в Жуковский.