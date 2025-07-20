У Крымского моста скопилось более 1200 автомобилей
На Крымском мосту к 17:00 мск 20 июля со стороны Тамани образовалась очередь из почти 900 автомобилей, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи находятся еще 354 автомобиля. Ожидание составляет около часа.
К 12:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 993 автомобиля, со стороны Керчи очередей не было. К 06:00 мск со стороны Тамани скопилось 475 автомобилей, со стороны Керчи очередей также не наблюдалось.
15 июля, на Крымском мосту образовалась очередь из более 500 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов.
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