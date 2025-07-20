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Общество ,  
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У Крымского моста скопилось более 1200 автомобилей

Фото: Марина Бабанская / ТАСС
Фото: Марина Бабанская / ТАСС

На Крымском мосту к 17:00 мск 20 июля со стороны Тамани образовалась очередь из почти 900 автомобилей, сообщил оперативный телеграм-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи находятся еще 354 автомобиля. Ожидание составляет около часа.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

К 12:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 993 автомобиля, со стороны Керчи очередей не было. К 06:00 мск со стороны Тамани скопилось 475 автомобилей, со стороны Керчи очередей также не наблюдалось.

15 июля, на Крымском мосту образовалась очередь из более 500 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов.

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