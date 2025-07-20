Трое туристов пропали в Карелии при сплаве по Белому морю на байдарках

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В Карелии трое туристов пропали в Белом море при сплаве на байдарках, сообщила в телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, тургруппа из семи человек сплавлялась на байдарках от гряды островов Кузова к Соловецкому острову Архангельской области. После того как погода ухудшилась, группа решила вернуться.

Архипелаг Кузова — группа из 16 необитаемых островов в Белом море, недалеко от побережья Карелии. Место известно древними саамскими святилищами, каменными выкладками и живописной природой.

Четырем туристам на парных байдарках удалось добраться до разных островов архипелага Кузова. Двоих человек эвакуировали, за двумя оставшимися направили вертолет МЧС.

«Судьба троих туристов неизвестна», — говорится в сообщении ведомства.

По маршруту туристов следует катер МЧС, в поисках пропавших также участвуют десять специалистов и три единицы техники, включая вертолет.

В марте шестеро туристов пропали при восхождении на вулкан Талинис на Филиппинах. В составе группы туристов был 38-летний гражданин России Антон Чернов.

На поиски туристов отправились полицейские, волонтеры и местные фермеры. Мужчину нашли после двухдневной спасательной операции в районе города Амлан в провинции Восточный Негрос. Остальные участники группы — трое граждан Германии, британец и канадец — также были найдены живыми.