Пропавшего три дня назад на Филиппинах российского туриста нашли
Российского туриста Антона Чернова, который пропал во время восхождения на вулкан Талинис в составе группы иностранных туристов, нашли живым. Об этом сообщило посольство России на Филиппинах, передает «РИА Новости».
Мужчина, согласно заявлению дипмиссии, пропал 19 марта. Его нашли после двухдневной поисково-спасательной операции в районе города Амлан в провинции Восточный Негрос. Сейчас жизни путешественника ничего не угрожает.
«Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и запросило официальный отчет о произошедшем», — заявили там.
21 марта Филиппинское информационное агентство сообщило, что исчезли шестеро туристов: 38-летний россиянин Антон Чернов, трое граждан Германии, британец и канадец пропали в районе вулкана Талинис, когда отправились в однодневный поход. На их поиски отправились полицейские, волонтеры и местные фермеры. В тот же день британца и немца нашли в лесу.
По словам подполковника Майкла Акино, который занимался поисками, оставшихся четверых нашли примерно в километре от гидроэлектростанции в Барангай-Силабе около 9:45 утра (4:45 мск).
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