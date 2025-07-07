В Хибинах спасли группу попавших в буран туристов

Из Хибин в Мурманской области спасли группу туристов из семи человек — пять женщин и двое мужчин, которые попали в буран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Ранним утром в МЧС России обратилась за помощью незарегистрированная туристическая группа из семи человек, терпящая бедствие на перевале Семвечер Ловозерского района», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во время посещения горного массива, палатки туристов начало сносить ветром. На помощь им прибыли спасатели на вездеходе, они отвезли группу к их автомобилю. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Хибины — это горный массив в Мурманской области, популярное место для занятий спортом и туризмом, включая горные походы, лыжные и трейловые забеги.

Ранее во время трейла «Хибины» в регионе из-за «сложных погодных условий» погибли два человека. «Мурманск сейчас» писал о сильном ветре, дожде и тумане. «Спортфест Хибины» предупреждал о плохой погоде в даты забега, однако мероприятие все же состоялось.

СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.