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Алаудинов встретился со священником, которого назвал «дебилом»

Алаудинов встретился со священником, с которым у него был конфликт
Командир «Ахмата» конфликтовал с отцом Гавриилом из-за его слов об исламе как о «неправильной религии». Алаудинов назвал его «дебилом», но потом он извинился. Теперь они встретились в храме в белгородском приграничье
Апти Алаудинов и отец Гавриил
Апти Алаудинов и отец Гавриил (Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел встречу со схиигуменом Гавриилом (Виноградовым), с которым у него произошел конфликт. Из-за слов священника о мусульманах Алаудинов назвал его «дебилом». Кадры встречи командир «Ахмата» опубликовал в своем телеграм-канале, она прошла в храме поселка Ракитное Белгородской области.

Отец Гавриил заявил, что до знакомства с Алаудиновым понимал, что у него нет с ним разногласий, но «те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, они сделали все для того, чтобы в тылу нашей Родины <...> создать хаос, неразбериху и может быть даже кровопролитие». Он отметил, что из его проповеди вырезали 40-секундный отрывок, который «подали таким образом», чтобы выставить отца Гавриила «врагом ислама». Потом священник и командир «Ахмата» пообщались и поняли, что у них «идентичные» взгляды на ситуацию и нет никаких разногласий.

Алаудинов еще раз извинился перед схиигуменом за то, что высказался в отношении него в неподобающей форме.

Схиигумен Гавриил призвал к миру после конфликта с Апти Алаудиновым
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Схиигумен Гавриил

Отец Гавриил был начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря. После проповеди, в которой он назвал ислам «неправильной религией», а самих верующих — «целой армией», а также заявил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть», священника отстранили.

Алаудинов после этого назвал схиигумена «представителем войск Антихриста» и «дебилом», а его слова — «провокационными вбросами». «У меня встает вопрос: а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживают коренных 30 млн мусульман. И что, ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера — правильная или неправильная?» — сказал тогда Алаудинов. Затем он извинился перед священником.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Апти Алаудинов священник православие Ислам Белгородская область
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