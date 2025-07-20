Как выглядело землетрясение на Камчатке. Видео
На Камчатке произошло несколько землетрясений. Магнитуда толчков достигала 7 баллов, сообщал Камчатский филиал геофизической службы РАН. Одно из них произошло в 167 км восточнее Петропавловска-Камчатского.
Кроме того, зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Оно ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, а также Елизовском муниципальном районе — до 7 баллов.
МЧС рекомендовало жителям прибрежных населенных пунктов из-за угрозы цунами уйти от побережья в глубину суши на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30–40 м.
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