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После серии землетрясений на побережье Камчатки объявили угрозу цунами

После серии землетрясений на побережье Камчатки объявили угрозу цунами
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После серии мощных землетрясений, зафиксированных в акватории Тихого океана к востоку от Камчатки, для нескольких населенных пунктов региона объявили угрозу цунами, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным геофизической службы РАН, магнитуда толчков достигала 7 и 7,6, глубина очагов составила 13 и 17 км соответственно. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе — местами до 7 баллов.

По расчетам МЧС, волна высотой до 60 см может достичь побережья Алеутского округа, до 40 см — Усть-Камчатского района и до 15 см — Петропавловска-Камчатского.

В ведомстве отметили, что эвакуация населения не проводится и обратились к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами, с просьбой не находиться на берегу в момент появления волн.

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В начале июля на Камчатке, в районе Авачинского залива, также произошло землетрясение. По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,2, эпицентр находился в 51 км от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр — на глубине более 88 км.

По данным спасательных служб, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в разных районах города.

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Теги
Плугина Ирина
Камчатка Камчатский край землетрясение угроза цунами цунами
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