Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео
В Португалии в небе появилось редкое «рулонное облако». Оно напоминает гигантскую волну или цунами и успело напугать отдыхающих на пляжах. Природное явление образовалось на фоне аномальной жары, дождей и гроз, которые наблюдались в некоторых регионах страны.
Эксперт в области климата Марио Маркеш отметил, что, хотя это явление и не является беспрецедентным для Португалии, его чаще можно наблюдать в Австралии. Также «рулонное облако» замечали в Швеции, Бразилии и Уругвае.
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