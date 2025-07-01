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Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео

Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии

Похожее на цунами облако напугало отдыхающих в Португалии. Видео
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В Португалии в небе появилось редкое «рулонное облако». Оно напоминает гигантскую волну или цунами и успело напугать отдыхающих на пляжах. Природное явление образовалось на фоне аномальной жары, дождей и гроз, которые наблюдались в некоторых регионах страны.

Эксперт в области климата Марио Маркеш отметил, что, хотя это явление и не является беспрецедентным для Португалии, его чаще можно наблюдать в Австралии. Также «рулонное облако» замечали в Швеции, Бразилии и Уругвае.

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Португалия облако пляж Небо видео
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