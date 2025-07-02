На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение.Подземные толчки были зафиксированы в районе Авачинского залива. Об этом рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в 14:49 по местному времени (05:49 мск). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 51 км от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр — на глубине свыше 88 км. Как сообщают спасательные службы, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в отдельных районах города. О пострадавших не сообщается.
В конце мая сообщалось о землетрясении магнитудой 5,6 вблизи Южных Курил. В это же время было зафиксировано еще одно землетрясение в Тихом океане с эпицентром в 65 км от села Малокурильское на острове Шикотан.
Читайте РБК в Telegram.
Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году
«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»
С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах
Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР
Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина
Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира
В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов
Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов