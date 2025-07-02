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На Камчатке произошло землетрясение

Авачинский залив,&nbsp;Камчатка
Авачинский залив, Камчатка (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

На Камчатке произошло землетрясение.Подземные толчки были зафиксированы в районе Авачинского залива. Об этом рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня в 14:49 по местному времени (05:49 мск). По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 51 км от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр — на глубине свыше 88 км. Как сообщают спасательные службы, подземные толчки силой до 3 баллов ощущались в отдельных районах города. О пострадавших не сообщается.

В конце мая сообщалось о землетрясении магнитудой 5,6 вблизи Южных Курил. В это же время было зафиксировано еще одно землетрясение в Тихом океане с эпицентром в 65 км от села Малокурильское на острове Шикотан.

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Анастасия Совкова
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