WSJ узнала об изменении в графике поставок оружия США ради Украины

США будут корректировать график поставок вооружений, отдавая приоритет странам, которые отправят его на Украину, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа отдала предпочтение Германии перед Швейцарией, позволив Берлину отправить Киеву две системы Patriot. Как пишет The Wall Street Journal, это первый случай, когда Пентагон содействует поставкам на Украину с тех пор, как Трамп анонсировал передачу Киеву нового оружия.

Также издание отмечает, что такое изменение соответствует обещанию Трампа заставить союзников по НАТО платить США за поставки оружия для Киева.

Ранее американский президент сообщил о том, что США заключили соглашение о закупке европейскими странами оружия для последующих поставок Украине.

«Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — заявил генеральный секретарь ООН Марк Рютте. Трамп, со своей стороны, добавил, что Вашингтон намерен «продать НАТО оружие на миллиарды долларов».