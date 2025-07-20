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Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека. Видео

Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека, показали на видео

Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека. Видео
Video

Появились кадры с катером, который затонул во Вьетнаме, и где погибли 34 человека. Сначала на видео видно, как судно борется с сильным штормом. На других кадрах — спасательная операция, видно, что судно перевернулось вверх килем. На лодках рядом работают спасатели.

Туристическое судно Wonder Sea, на борту которого находились 48 пассажиров и 5 членов экипажа, перевернулось из-за сильного шторма. Как сообщает издание VnExpress со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погибли 34 человека. Спасти удалось 11 пассажиров.

Большинство туристов были из Ханоя и путешествовали целыми семьями. Самому младшему из пассажиров было 3 года, самому старшему — 53 года. Среди пассажиров было 20 детей.

По словам вице-президента Ассоциации туристических лодок Халонга, выжить в частности удалось 14-летнему мальчику. Он оказался в каюте, которая была наполовину затоплена водой. Но сверху над ним оставался зазор в 50-60 см, благодаря которому он смог дышать. Спасатели в итоге разбили иллюминатор и вытащили подростка.

Поиск пропавших осложняется сильным дождём, плохой видимостью и поздним временем суток. Спасательные службы продолжают работы в сложных погодных условиях.

На борту катера не было россиян, сообщили в АТОР.

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Вьетнам катер шторм
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