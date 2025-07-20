Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека. Видео

Затонувший во Вьетнаме катер, где погибли 34 человека, показали на видео

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Появились кадры с катером, который затонул во Вьетнаме, и где погибли 34 человека. Сначала на видео видно, как судно борется с сильным штормом. На других кадрах — спасательная операция, видно, что судно перевернулось вверх килем. На лодках рядом работают спасатели.

Туристическое судно Wonder Sea, на борту которого находились 48 пассажиров и 5 членов экипажа, перевернулось из-за сильного шторма. Как сообщает издание VnExpress со ссылкой на местные власти, в результате происшествия погибли 34 человека. Спасти удалось 11 пассажиров.

Большинство туристов были из Ханоя и путешествовали целыми семьями. Самому младшему из пассажиров было 3 года, самому старшему — 53 года. Среди пассажиров было 20 детей.

По словам вице-президента Ассоциации туристических лодок Халонга, выжить в частности удалось 14-летнему мальчику. Он оказался в каюте, которая была наполовину затоплена водой. Но сверху над ним оставался зазор в 50-60 см, благодаря которому он смог дышать. Спасатели в итоге разбили иллюминатор и вытащили подростка.

Поиск пропавших осложняется сильным дождём, плохой видимостью и поздним временем суток. Спасательные службы продолжают работы в сложных погодных условиях.

На борту катера не было россиян, сообщили в АТОР.