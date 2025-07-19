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Общество ,  
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В АТОР сообщили, что на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было россиян

Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press
Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press

На потерпевшем крушение туристическом судне Wonder Sea во Вьетнаме не было российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате крушения погибли 34 человека, всего на борту было 48 туристов, 20 из них — дети. Также на судне находились пять членов экипажа.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

Большинство пассажиров были из Ханоя и путешествовали с семьями.

На месте крушения продолжаются поисковые работы. Как отмечает издание VnExpress, они осложняются плохой видимостью из-за темноты и сильным дождем. Полиция начала расследование причины опрокидывания судна.

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Евгений Вахляев
Вьетнам крушение судна российские туристы АТОР
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