В АТОР сообщили, что на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было россиян
На потерпевшем крушение туристическом судне Wonder Sea во Вьетнаме не было российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате крушения погибли 34 человека, всего на борту было 48 туристов, 20 из них — дети. Также на судне находились пять членов экипажа.
Большинство пассажиров были из Ханоя и путешествовали с семьями.
На месте крушения продолжаются поисковые работы. Как отмечает издание VnExpress, они осложняются плохой видимостью из-за темноты и сильным дождем. Полиция начала расследование причины опрокидывания судна.
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