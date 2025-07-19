Во Вьетнаме 34 человека погибли при крушении судна во время экскурсии

Большинство пассажиров были из Ханоя и путешествовали с семьями. Самому старшему из них было 53 года, самому младшему — три года. Всего на борту было 48 туристов, 20 из них — дети

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Во Вьетнаме в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea, что привело к гибели 34 человек. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на власти провинции. Спасти удалось 11 человек, при этом на борту находились 48 туристов и пять членов экипажа.

Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга господин Буй Конг Хоан рассказал, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел четыре часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна.

Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press Фото: Hu Jiali / XinHua / Global Look Press

«Хотя лодка перевернулась и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребенок был жив», — пояснил он. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы спасти мальчика.

Как отмечает издание, поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия спасателей.