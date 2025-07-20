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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении БПЛА

Собянин: средства ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 01:16.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Собянин сообщил об уничтожении десятого за день дрона на подлете к Москве
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 19 июля система ПВО уничтожила 10 беспилотников, летевших на Москву.

В течение дня 18 июля на подлете к столице также сбили 10 дронов.

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Александра Озерова
Москва Сергей Собянин ПВО БПЛА
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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