Собянин сообщил об уничтожении БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 01:16.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 19 июля система ПВО уничтожила 10 беспилотников, летевших на Москву.

В течение дня 18 июля на подлете к столице также сбили 10 дронов.