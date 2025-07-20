Собянин сообщил об уничтожении БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в телеграм-канале.
«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 01:16.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 19 июля система ПВО уничтожила 10 беспилотников, летевших на Москву.
В течение дня 18 июля на подлете к столице также сбили 10 дронов.
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