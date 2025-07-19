Аэропорт Внуково во второй раз за день приостановил полеты

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В аэропорту Внуково во второй раз за день ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.



Ранее о введении ограничений в аэропорту сообщили в 18:14 мск, в 19:04 мск стало известно об их отмене.



Кроме того, ограничения на полеты введены в аэропорту Ярославля.

Ранее 19 июля ограничения были введены в аэропорту Домодедово, об их отмене в Росавиации также сообщили в 19:04 мск.

В период с 15:00 мск до 19:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. 15 дронов было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Калужской областью, четыре — над Московским регионом, в том числе три БПЛА, летевших на Москву. Еще два дрона сбили над Тульской областью.