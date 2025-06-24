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Общество ,  
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Союз туриндустрии не подтвердил сообщения о блокировке телефонов в Египте

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Российский союз туриндустрии (РСТ) не получал жалоб от российских туристов в Египте, связанных с блокировкой их телефонов, сообщили РБК в пресс-службе РСТ.

«Российский союз туриндустрии обратился с данным вопросам к туроператорам состоящим в союзе, обращений российских туристов с жалобы по данному вопросу зафиксировано в последнее время не было», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что россиянам в Египте блокируют телефоны из-за закона, согласно которому все новые смартфоны, не прошедшие официальную регистрацию, должны быть отключены от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Как пишет SHOT, избежать блокировки можно, если заплатить налог, который составляет 38% от стоимости смартфона.

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При этом для россиян местные власти сделали исключение — им нужно платить налог только за второй телефон, а первый можно провезти бесплатно. Кроме того, на устройствах с двумя сим-картами один из слотов блокируется сразу же, если не оплатить налог, рассказали туристы. Многие из них незнакомы с законом и остаются без связи, пишет SHOT.

Ранее РСТ опроверг сообщения о жалобах на удавов в гостиницах Кубы. До этого в телеграм-каналах появилась информация о том, что удавы заполонили отели в стране. Российские туристы сообщали, что боятся открывать балконы и выходить из номера.

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Евгений Вахляев
российские туристы Египет блокировка смартфоны Российский союз туриндустрии
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