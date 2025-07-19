Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

В московских аэропортах Внуково и Домодедово отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О том, что аэропорт Внуково временно перестал принимать и отправлять самолеты, Кореняко написал в 18:14 мск, Домодедово — в 18:28 мск. В 19:04 он уточнил, что ограничения сняли.

Ранее временные ограничения также ввели в аэропорту Калуги . О их снятии пока не сообщалось.

Минобороны сообщило, что в период с 15:00 мск до 19:00 мск средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников, из них четыре — над территорией Московского региона, в том числе три дрона, летевших на Москву.