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Акробат упал с плеч коллеги во время номера в Большом Московском цирке

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Новости Москвы

Акробат упал с плеч коллеги во время номера в Большом Московском цирке
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Акробат из Китая упал с плеч своего партнера во время номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео инцидента.

«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого. <...> На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь», — написал он.

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Запашный отметил, что, предположительно, у акробата закружилась голова. Он также уточнил, что на момент написания сообщения скорая помощь еще не доставила артиста в больницу.

Ранее в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился и ударился головой о манеж. Инцидент произошел во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии. Позже Запашный объяснил, что падение произошло из-за ошибки пассировщика.

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Евгений Вахляев
Эдгард Запашный цирк акробат Большой Московский цирк Москва
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