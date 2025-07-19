Акробат упал с плеч коллеги во время номера в Большом Московском цирке
Акробат из Китая упал с плеч своего партнера во время номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео инцидента.
«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого. <...> На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь», — написал он.
Запашный отметил, что, предположительно, у акробата закружилась голова. Он также уточнил, что на момент написания сообщения скорая помощь еще не доставила артиста в больницу.
Ранее в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился и ударился головой о манеж. Инцидент произошел во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии. Позже Запашный объяснил, что падение произошло из-за ошибки пассировщика.
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов