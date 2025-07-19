Акробат упал с плеч коллеги во время номера в Большом Московском цирке

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Акробат из Китая упал с плеч своего партнера во время номера на велосипедах в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, сообщил директор цирка, народный артист России Эдгард Запашный в своем телеграм-канале. Он также опубликовал видео инцидента.

«Во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого. <...> На всякий случай администрация цирка вызвала скорую помощь», — написал он.

Запашный отметил, что, предположительно, у акробата закружилась голова. Он также уточнил, что на момент написания сообщения скорая помощь еще не доставила артиста в больницу.

Ранее в Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился и ударился головой о манеж. Инцидент произошел во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии. Позже Запашный объяснил, что падение произошло из-за ошибки пассировщика.