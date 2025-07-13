Запашный назвал причину падения в цирке акробата из Эфиопии
Падение акробата из Эфиопии по время выполнения номера в Большом Московском цирке произошло из-за ошибки пассировщика, сообщил директор цирка Эдгард Запашный.
Он объяснил, что, когда акробат приземляется на страховочный мат во время выполнения сложного трюка в несколько оборотов, он по инерции продолжает крутиться дальше. В задачи пассировщика входит остановить это вращение, подставив собственный корпус.
«На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)», — написал Запашный в своем телеграм-канале.
Как отметил артист, информация о том, что акробат сорвался с высоты или промахнулся мимо страховочного мата, что получил множественные переломы и находится в критическом состоянии, не соответствует действительности.
Об инциденте ранее сообщила пресс-служба Большого Московского цирка. По ее данным, это произошло во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии.
Артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж, рассказали в цирке.
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