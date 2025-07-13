Акробат из Эфиопии получил травму в Большом Московском цирке

Video

В Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился и ударился головой, сообщает пресс-служба цирка в телеграм-канале.

Инцидент произошел во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии.

«Артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж», — говорится в сообщении.

В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь.

Артисты прилетели в Москву из Эфиопии 11 июля. Они будут выступать на фестивале «ИДОЛ-2025», который пройдет с 17 по 20 июля в Большом Московском цирке.

Кроме этого, в фестивале примут участие, в частности, артисты из Вьетнама, Китая и Танзании.