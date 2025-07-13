Акробат из Эфиопии получил травму в Большом Московском цирке
В Большом Московском цирке акробат из Эфиопии неудачно приземлился и ударился головой, сообщает пресс-служба цирка в телеграм-канале.
Инцидент произошел во время репетиции акробатов на качелях Russian Swing под руководством Сосины Вогаеху из Эфиопии.
«Артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж», — говорится в сообщении.
В настоящее время ему оказывают всю необходимую помощь.
Артисты прилетели в Москву из Эфиопии 11 июля. Они будут выступать на фестивале «ИДОЛ-2025», который пройдет с 17 по 20 июля в Большом Московском цирке.
Кроме этого, в фестивале примут участие, в частности, артисты из Вьетнама, Китая и Танзании.
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