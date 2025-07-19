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На Урале парковочный терминал показал водителю счет на 10 млрд руб.

E1: парковочный терминал в Екатеринбурге выставил водителю счет на 10 миллиардов
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Парковочный терминал в центре Екатеринбурга запросил у водителя за стоянку 10 млрд руб., сообщает E1.ru со ссылкой на местного жителя. В пресс-службе мэрии изданию заявили, что произошла ошибка, и пообещали разобраться в ситуации.

Такой счет мужчине выставили за три часа стоянки на улице Тургенева, 1. «Не давало даже выйти в основное меню, писало: «Попробуйте другую карту или QR-код, где такая же христианская сумма для оплаты была», — рассказал он изданию.

В результате автовладелец был вынужден искать другое место для парковки.

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