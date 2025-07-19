На Урале парковочный терминал показал водителю счет на 10 млрд руб.
Парковочный терминал в центре Екатеринбурга запросил у водителя за стоянку 10 млрд руб., сообщает E1.ru со ссылкой на местного жителя. В пресс-службе мэрии изданию заявили, что произошла ошибка, и пообещали разобраться в ситуации.
Такой счет мужчине выставили за три часа стоянки на улице Тургенева, 1. «Не давало даже выйти в основное меню, писало: «Попробуйте другую карту или QR-код, где такая же христианская сумма для оплаты была», — рассказал он изданию.
В результате автовладелец был вынужден искать другое место для парковки.
В России 18 июля начали действовать поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств. Так, штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД (ст. 12.25 КоАП) повышен с 500–800 руб. до 7–10 тыс. руб.
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