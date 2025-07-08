В Москве на парковке загорелись восемь автомобилей
В Москве на парковке загорелись восемь автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«Пожар был оперативно ликвидирован. Сведений о пострадавших с места не поступало. Горело восемь легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве. Пожар произошел по адресу Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1.
На кадрах с места происшествия видно, как горят машины. Слышна сигнализация.
Сигнал о пожаре также поступил в полицию. «К нам поступило сообщение о возгорании автомашины. Сотрудники выехали на место для охраны общественного порядка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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