В Москве на парковке загорелись восемь автомобилей

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В Москве на парковке загорелись восемь автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Пожар был оперативно ликвидирован. Сведений о пострадавших с места не поступало. Горело восемь легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве. Пожар произошел по адресу Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1.

На кадрах с места происшествия видно, как горят машины. Слышна сигнализация.

Сигнал о пожаре также поступил в полицию. «К нам поступило сообщение о возгорании автомашины. Сотрудники выехали на место для охраны общественного порядка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.